Махачкала, , 13:44 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по состоянию на 11:20 25 декабря, превысило 22,5 тыс., следует из данных федерального оперативного штаба. За минувшие сутки в республике, как и днем ранее, выявили 157 носителей инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Накануне в Дагестане в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 116 пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили более 19,3 тыс. человек, или около 85,8% лиц с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки в Дагестане умерли четыре пациента с коронавирусом. Всего в регионе, по официальным данным, скончались уже 1088 носителей инфекции — это девятый по величине показатель среди всех субъектов РФ. Случаи летального исхода в текущем месяце в республике регистрируются ежедневно.

Читайте также: В Махачкале открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом