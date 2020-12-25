Бишкек, , 13:43 — REGNUM Роспотребнадзор передал посольству Киргизии в России гуманитарную помощь в виде ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили 25 декабря в пресс-службе киргизского МИД.

Тесты позволят провести 200 тыс. исследований. Груз планируется направить в Киргизию в ближайшее время. В министерстве выразили благодарность за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 декабря в Киргизии выявили 80 тыс. случаев заражения коронавирусом. С середины ноября в республике наблюдается постепенное снижение числа новых случаев заражения.

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