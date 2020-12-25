Москва, , 13:41 — REGNUM Разработанные в России вакцины от COVID-19 эффективны против новых мутаций коронавируса, заявили глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Эффективность вакцин безусловна и никак не может быть увязана с теми заменами, которые мы видим», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что план вакцинации жителей России в соответствии с национальным календарем прививок в текущем году был выполнен, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

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