Джакарта, , 13:40 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что вероятность наводнений в стране увеличится в начале 2021 года, а именно с января по март, сообщает Detik.

Агентство предупреждает, что наводнения могут возникнуть провинциях Западная Ява, Ачех, Восточная Ява, Южный Сулавеси, Юго-Восточный Сулавеси и Папуа.

Региональные правительства и жителей районов, которые могут пострадать от большого количества осадков, предупредили об угрозе наводнения, оползней и ливней.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд районов были затоплены из-за сильных дождей в Бандунге.

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