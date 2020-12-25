Уфа, , 13:45 — REGNUM Реконструировать несколько социальных объектов намерены в Уфе в связи с подготовкой к празднованию 450-летия города. Об этом 25 декабря сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

По его данным, 25 декабря он встретился в Москве с первым заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным и заместителем министра финансов РФ Алексеем Лавровым. На встрече были рассмотрены вопросы возможного участия федерального бюджета в финансировании работ, которые запланированы в Башкирии в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы.

Назаров отметил, что руководство региона намерено провести реконструкцию нескольких социальных объектов: театра кукол, госцирка, русского драмтеатра и других объектов. К тому же, добавил он, планируется возвести несколько новых объектов: универсальный стадион, филармонию, а также обустроить в современном стиле скверы, парки и благоустроить набережную Уфы.

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