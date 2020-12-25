Магас, , 13:38 — REGNUM Власти Ингушетии запланировали на 2021 год строительство девяти школ. Каждая из них рассчитана на 70 ученических мест, сообщили 25 декабря в минобре региона.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы ведомства Эсет Боковой, образовательные учреждения будут строить в первую очередь в тех населенных пунктах, где в них имеется острая необходимость. Так, новые школы появятся в городах Сунжа и Назрань и в селах Троицкое, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки и Яндаре.

Планы правительства республики на строительство новых образовательных объектов должны снизить число школ, работающих в две смены, а также не допустить возврата к трехсменному обучению. Новые школы будут построены уже до конца 2021 года.

Читайте также: В Ингушетии пытаются не допустить возврата к трехсменной работе школ