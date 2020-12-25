Тюмень, 25 декабря 2020, 13:38 — REGNUM В Тюменской области 31 декабря 2020 года объявлен нерабочим днём. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Александром Моором 25 декабря.
В распоряжении работодателям рекомендовано сделать 31 декабря выходным с сохранением заработной платы «в целях рациональной организации в Тюменской области рабочего (служебного) времени».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в ходе заседания Госсовета президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов сделать 31 декабря выходным.
Читайте ранее в этом сюжете: 31 декабря в Омской области станет выходным не для всех