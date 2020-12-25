Иваново, , 13:37 — REGNUM Автоматизированная система метеорологического контроля заработала на территории Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM25 декабря в пресс-службе правительства региона.

Метеорологические станции мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения на региональных трассах начали работу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Четыре комплексных поста, объединенные в автоматизированную систему метеорологического контроля, расположены на равноудаленном расстоянии от областного центра, что позволяет мониторить погодные условия на территории всей агломерации. Оборудование заведено в региональный ситуационный центр», — сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

В состав дорожных метеостанций входят датчики, которые отслеживают температуру и влажность воздуха, направление и скорость ветра, атмосферное давление, тип и интенсивность осадков. Метеостанции в автоматическом режиме проводят сбор информации с последующей систематизацией и анализом данных. Так, зимой работа системы позволит дорожникам заблаговременно оценить объем работ и реагентов, необходимых для обработки дорог, весной можно будет точнее определить сроки ввода и отмены ограничений для движения большегрузного транспорта.