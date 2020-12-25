Кемерово, , 13:35 — REGNUM В мэрии Кемерова сообщили, что в предновогодние дни в два раза увеличилась посещаемость торговых центров в вечернее время. Это, по данным властей, привело к изменениям транспортных потоков и образованию пробок на дорогах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Также дорожную ситуацию осложняют начавшиеся в Кемерове снегопады», — подчеркнули в городской администрации.

Уточняется, что дорожники трудятся в круглосуточном режиме, из-за загрузки транспортных магистралей основной объём работ выполняется в ночное время.