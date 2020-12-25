Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM В период зимних каникул учреждения детского отдыха в Петербурге работать не будут. Постановлением городского правительства, которое подписал губернатор Александр Беглов, установлен запрет на предоставление услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на срок по 31 января 2021 года.

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Такое решение принято с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о нецелесообразности организации детского отдыха в стационарных учреждениях в период зимних школьных каникул 2020−2021 года.

«В период зимних каникул порядка 6000 детей смогут отдохнуть более чем в 25 детских оздоровительных лагерях в Ленинградской области», — отметили в Смольном.

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Напомним, на территории Ленинградской области в декабре 2020 года откроется 30 оздоровительных лагерей, которые примут до шести тысяч школьников. Лагеря будут работать в закрытом режиме, родители не смогут навестить своих детей, но смогут наблюдать за отдыхом детей с помощью онлайн-платформ. В каждом лагере будет постоянно находиться медицинский работник.