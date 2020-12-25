Иерусалим, , 13:48 — REGNUM Почти 210 000 жителей Израиля, включая людей в возрасте старше 60 лет и медицинских работников, получили вакцину от COVID-19 по состоянию на утро 25 декабря. Об этом, как передает Jerusalem Post, сообщил министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн.

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Только 24 декабря было проведено более 74 000 прививок. Эдельштейн пообещал, что в ближайшие дни количество прививок увеличится, цель — вакцинировать по 100 000 человек в день.

В фонде здравоохранения «Маккаби» заявили о побитом 24 декабря рекорде после того, как вакцинировали более 18 500 человек за день. Фонд обязался вакцинировать ежедневно не менее 25 000 человек на следующей неделе.

Издание отмечает, что даже при таких темпах Израиль 24 декабря потерял позицию лидера по вакцинации населения, уступив Бахрейну: согласно данным Our World in Data, 2,94 из каждых 100 человек в Бахрейне были вакцинированы по состоянию на 24 декабря, в то время как в Израиле — около 2,40 из каждых 100 человек, по данным министерства здравоохранения.