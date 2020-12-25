Москва, , 13:28 — REGNUM Новогодние каникулы, возможно, могут быть сокращены, чтобы компенсировать выходной день 31 декабря. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днём

«Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа. А будет ли это компенсироваться или нет», — уточнил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что пока каких-либо чётких позиций по этому вопросу нет. А вот на счёт 31 декабря 2020 года как раз всё ясно. По словам Песков, в нынешнем году перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря невозможен.

Читайте также: Правительство РФ утвердило 31 декабря выходным днем

«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ определило 31 декабря 2021 года нерабочим днём. Так как 2 и 3 января в 2021 году выпали на субботу и воскресенье, а поскольку это нерабочие праздничные дни, их решили перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Добавим, что в 31 декабря в 2020 году нерабочим могут объявить главы регионов России. Это уже сделали руководители подавляющего большинства субъектов РФ. Такое же решение могут принять и главы компаний и организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Дни 30 и 31 декабря объявлены выходными в Вооружённых силах РФ