Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM В Свердловской области снизилась нагрузка на работников скорой медицинской помощи, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

В регионе снизилось число отсроченных неотложных вызовов (которые дозволяется обслуживать в течение нескольких часов). В Екатеринбурге таких вызовов почти не было по состоянию на утро 25 декабря 2020 года, в Нижнем Тагиле их не фиксируют в последние дни.

«Специалисты говорят, что нагрузка незначительно, но снизилась», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 1400 смертей от COVID-19.

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