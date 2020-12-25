Нейпьидо, , 13:30 — REGNUM Подводная лодка «Минъе Тейнтхату» проекта 877ЭКМ, построенная в СССР и на протяжении долгого времени находившаяся на вооружении ВМС Индии под названием «Синдувир», официально вошла в состав ВМС Мьянмы. Об этом 25 декабря сообщает новостной портал Mizzima.com.

Уточняется, что торжественная церемония вхождения подлодки в ВМС страны, которая была приурочена к празднованию 73-летия ВМС Мьянмы, состоялась 24 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Синдувир» проекта 877ЭКМ «Варшавянка», которая была построена в Советском Союзе, была передана Индией ВМС Мьянмы, или в декабре 2019 года, или в 2020 году.