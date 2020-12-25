Воронеж, , 13:26 — REGNUM Безопасность на новогодние праздники — причем не только антитеррористическую, но и санитарную — намерены обеспечить власти Воронежа на праздничных новогодних мероприятиях. Речь идёт прежде всего об организации безопасности на площади Ленина, где установлена главная городская ёлка и проходят основные массовые гуляния. Вопросы обсуждались 24 декабря на заседании городской антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе администрации города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Праздничная площадь Ленина для посетителей откроется в 10:00 26 декабря и будет работать без контрольно-пропускного режима до 31 декабря.

«31 декабря с 18:00 и в новогоднюю ночь до 6:00 доступ на площадь будет осуществляться уже через пять проходов, организованных с использованием 30 рамок металлодетекторов и 352 турникетов. В это время сотрудники частной охранной организации обеспечат контрольно-пропускной режим. Увеличение количества проходов имеет две цели — уменьшить очереди и разделить потоки людей в период прогнозируемого пикового посещения, движение автомобильного транспорта по дорогам вокруг площади Ленина будет запрещено для обеспечения безопасности людей», — сообщила руководитель городского управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова.

По требованиям безопасности оба катка впервые будут отделены от остальной территории площади и иметь отдельный вход. Площадь Ленина будет проверяться кинологами, будут приняты противопожарные меры. Чтобы избежать перекрытия движения в районе площади Ленина власти решили ввести запрет на парковку в местах мероприятий. На территорию площади Ленина не будут пускать без масок, тем же воронежцам, у которых масок не окажется, их выдадут.