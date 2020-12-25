Мурманск, , 13:24 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявили 275 заболевших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, коронавирусная инфекция подтвердилась у 125 жителей областного центра, у 36 жителей Печенгского района, у 23 североморцев, у 21 мончегорца. Новые случаи COVID-19 выявлены также в Оленегорске, Апатитах, Кировске и других муниципалитетах. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2385 человек.

За минувшие сутки в медучреждениях региона скончались семь ковид-пациентов, всего начала пандемии инфекция унесла 615 жизней.