Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Экспертный совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Петербурге одобрил три инвестиционных проекта в сфере технологий для газовой отрасли, микроэлектроники и систем безопасности с совокупным объемом инвестиций в 3,8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 декабря в ОЭЗ.

«К концу этого года мы подходим с очень хорошим результатом. Мы выполнили план на 2020 год, а именно: пять новых компаний получили свидетельства резидентов. Более того, мы уже в этом году наполовину выполнили наш план на 2021 год по привлечению семи новых резидентов, проведя экспертный совет, который одобрил три новых инвестпроекта. Эти компании будут зарегистрированы в качестве резидентов в начале следующего года <…> не так много площадок в городе демонстрируют в текущих условиях результат по привлечению инвестиций в объеме почти 4 млрд рублей», — заявила генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

Так, технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» сформирует лабораторно-пилотный комплекс для управления комплексом научно-исследовательских работ, включая развитие технической экспертизы инвестиционных проектов в сфере промышленного производства. На первом этапе центр будет размещен на площадке «Новоорловская». В дальнейшем планируется расширение площади.

Проект ООО «Планета» предусматривает создание научно-производственного комплекса по разработке и выпуску защищенной вычислительной техники, средств диагностики и борьбы с различными видами инфекций и вирусов на основе российских микропроцессоров линейки «Эльбрус». Для реализации проекта инвестор запрашивает земельный участок площадью 1,47 га, на котором собираются возвести комплекс общей площадью в 6 тыс. кв. метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.

Кроме того, ООО «Элеста» задумало проект «Системы личной и имущественной безопасности «Юпитер». Конечным продуктом станут комплексные системы безопасности и охраны любых объектов, включая синхронную аудиовидеофиксацию обстановки в зоне действия сотрудников, а также местоположения сотрудников по ГЛОНАСС/GPS. Еще компания планирует выпустить охранно-пожарную сигнализацию для защиты квартир, жилых домов, учреждений и магазинов. Инвестору требуется земельный участок площадью 1 га, на котором будет построен завод в 3500 кв. метров.

По данным вице-губернатора Евгения Елина, в 2020 году ОЭЗ в Петербурге пополнится семью новыми проектами, объем инвестиций по которым в ближайшие годы достигнет 7,5 млрд рублей.

«Общая выручка 58 действующих резидентов ОЭЗ в этом году превысила 31 млрд рублей, налоговые отчисления с их стороны составили более 5,3 млрд рублей. Это значительный вклад в экономику города и пополнение бюджета», — заметил вице-губернатор, курирующий городскую экономику.

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