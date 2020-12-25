Москва, , 13:27 — REGNUM Российские ПЦР-тесты способны определить коронавирус независимо от произошедших в нем мутаций. Об этом 25 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

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«Мы видим большое количество мутаций. Но эти мутации мы называем нейтральными. Они не влияют на эпидемиологические характеристики вируса. Великобритания заявила, что они предполагают, что имеют (влияние на эпидемиологические характеристики — прим. ИА REGNUM). Это вызвало ту панику, которую мы видим», — сказала Попова.

При этом в России уже изучили возможности тест-систем определять наличие в организме человека коронавирусной инфекции различных мутаций и пришли к выводу, что отечественные ПЦР-системы справляются с этой задачей.

«Те зонды, те части вируса, которые мы имитировали, чтобы его повторить, никак не зависят от тех изменений, которые нам представили. То есть наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте. Пока нет тест-систем, которые могли бы видеть вариации вирусы. Но наш институт это делает и думаю за неделю мы это сделаем», — заявила Попова.

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