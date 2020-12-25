Черкесск, , 13:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершены работы, запланированные на 2020 год по благоустройству 57 дворовых территорий. Работы велись в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили 25 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Во всех дворах многоквартирных домов в населенных пунктах республики, которые попали в программу благоустройства, были отремонтированы площадки перед домами, проложены пешеходные дорожки, произведен монтаж уличного освещения и созданы детские игровые городки с безопасным резиновым покрытием. В ряде дворов появились спортивные площадки.

В программу благоустройства общественных территорий на 2021 год включены десять парков и скверов, а также 51 дворовая площадка.

Читайте развитие сюжета: В Уфе намерены реконструировать несколько соцобъектов к 450-летию города