Москва, , 13:12 — REGNUM Российские специалисты и ученые знают, как победить эпидемию коронавируса в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, первые меры по борьбе с коронавирусом были направлены на сохранение здоровья людей. «Мы знаем, как его победить. Мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания», — отметила Попова.

Она выразила надежду, что в 2021 году не возникнет «сюрпризов», как в 2020 году. Попова добавила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется.

Напомним, по состоянию на 25 декабря в России выявили 2,99 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 29 тыс. — за минувшие сутки, скончались 53,6 тыс. пациентов.