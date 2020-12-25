Чебоксары, , 13:08 — REGNUM В Чувашии в ночь на 26 декабря начнутся снегопады, и усилится ветер. Осадки сменит резкое похолодание, которое после нового года может уступить место оттепели. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В ночь с 25 на 26 декабря с приходом осадков усилится южный ветер, его порывы могут достигать 16 м/с. Основная волна снегопадов накроет юго-восточные районы республики, в Чебоксарах наиболее обильные осадки ожидаются 26 декабря и в ночь на 27 декабря. За двое суток в республике может выпасть 5 — 10 см снега, температура воздуха составит −3…−8 градусов мороза.

28 декабря прогнозируется короткое арктическое вторжение, похолодает до −12…−17 градусов мороза. В ночь на 29 и 30 декабря ожидаются 25-градусные морозы, но при этом может выглянуть солнце.

По предварительным данным, морозы в Чувашии сменятся потеплением и осадками, при этом не исключается вероятность ледяного дождя.