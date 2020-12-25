Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области резко возросла нагрузка на ковидные госпитали. В настоящее время свободными остаются лишь около 650 коек для пациентов с коронавирусом. Это следует из данных донского правительства, опубликованных 25 декабря.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 2 тыс. 803 пациента, из них состояние 260 человек врачи оценивают как тяжёлое. Общая загрузка ковидных госпиталей превысила 81%.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 32 тыс. 988 жителей Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнута 3 тыс. 451 койка для пациентов с COVID-19. Неделей ранее коечный фонд был заполнен почти на 77%.

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