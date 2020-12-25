Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Градостроительные процессы в Петербурге продолжатся независимо от расчетного срока действия текущего Генерального плана Северной столицы, который почти исчерпан. Об этом 25 декабря сообщили в Смольном.

Строящиеся дома в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генплан действовал с 2005 года с расчетным сроком до 1 марта 2021 года. В него предполагалось внести изменения, но власти этого сделать не успели — пришлось переносить сроки поправок.

Имеющийся документ будет действовать до конца прогнозируемого периода — 2025 года, уточнили в комитете по градостроительству и архитектуре.

«Окончание расчетного срока не приостанавливает действие Генерального плана и не влечет за собой остановку градостроительной деятельности», — утверждают чиновники.

Комитет все еще разрабатывает новый проект закона о Генплане «на долгосрочную перспективу».

Первая очередь будущего Генерального плана будет реализована до 2030 года, расчетный срок его действия ограничили 2040 годом, прогнозируемый период — 2050 годом.

«В настоящее время документ проходит необходимые согласительные процедуры: с федеральными ведомствами и правительством Ленинградской области. После он будет представлен на общественное обсуждение, в ходе которого горожане смогут подать свои предложения в отношении главного градостроительного документа. Итоговый документ планируется вынести на рассмотрение правительства Санкт-Петербурга в следующем году, затем — на рассмотрение Законодательного собрания города», — заявили в Смольном.

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