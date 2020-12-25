Джакарта, , 13:05 — REGNUM Глава института молекулярной биологии Эйкмана Амин Собандрио заявил, что процесс создания индонезийской вакцины против коронавируса идет по плану, сообщает Kompas.

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"В настоящее Инвремя я могу сказать, что около 60% лабораторного процесса пройдено», — заявил Амин Собандрио, выразив надежду, что индонезийская вакцина появится в марте 2021 года.

Ранее министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что клинические испытания индонезийской вакцины пройдут в шести учреждениях страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 25 декабря 2020 года на территории страны выявили 7259 новых случаев заражения коронавирусом.

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