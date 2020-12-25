Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё 16 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 24 декабря 2020 года в области регистрировали 17 смертей от COVID-19 (рекорд — 19 летальных случаев за сутки).

Всего в регионе подтвердили уже 1409 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. В России скончались с начала пандемии 53 659 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 56 162 случая заражения коронавирусом.

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