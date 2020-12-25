Пермь, , 13:02 — REGNUM В Перми закончено строительство жилого дома №23 на улице Адмирала Макарова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инспекция госстройнадзора Прикамья 25 декабря выдала заключение о том, что этот дом отвечает всем строительным нормам. Теперь застройщик имеет возможность получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ключи от долгожданных квартир получат 350 дольщиков.

Отметим, этот жилой дом начали строить в 2009 году. Сдать его планировалось в 2012-м. Но сроки несколько раз продлевались. И только сейчас дом удалось построить.