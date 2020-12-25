Москва, , 13:00 — REGNUM В Москве 25 декабря открылось движение по новой развязке, соединяющей Волоколамское шоссе и Московскую кольцевую автодорогу (МКАД), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Волоколамская развязка — один из самых загруженных участков не только северо-запада, но и всей Москвы. Здесь пересекаются транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Старая «клеверная» развязка имела низкую пропускную способность, из-за чего практически круглосуточно возникали глухие транспортные заторы», — рассказал мэр в личном блоге.

По его словам, строительные работы продолжались 26 месяцев и завершились досрочно.

Реконструкция устранила большинство проблем на Волоколамской развязке, отметил Собянин. Так, до восьми полос расширили эстакады на внутренней стороне МКАД, а новые эстакады позволили сделать комфортными выезды с внешней стороны кольца.

Расширилась и сама Волоколамка — с трёх до пяти полос в каждую сторону.