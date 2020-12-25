Москва, 25 декабря 2020, 13:01 — REGNUM Российские ПЦР-тесты используют в 45 странах мира. Об этом 25 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
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При этом она отметила, что российские тесты на коронавирус предоставляются иностранным государствам на бесплатной основе.
«Каждые финансовые отношения требуют времени», — сказала Попова, пояснив, что вопрос своевременной обеспеченности других стран ПЦР-тестами важен с точки зрения эпидемиологической безопасности России.
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