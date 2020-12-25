Москва, 25 декабря 2020, 12:55 — REGNUM Работу российских спецслужб по предотвращению терактов хорошо оценивают 77% жителей России. Удовлетворительной её считают 4%, плохой — 6%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».
По мнению 67%, российские спецслужбы ведут работу по предотвращению терактов лучше, чем спецслужбы в большинстве других стран.
Допускают, что в их населенном пункте может произойти крупный теракт 31%, исключают — 61%. Чувствуют тревогу из-за угрозы терактов в России 32% граждан, 63% не испытывают страха.
Телефонный опрос проведен 23−25 октября 2020 г. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Как сообщало ИА REGNUM, 65% жителей России затрудняются определить, в чём состоит работа российских спецслужб за рубежом.
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