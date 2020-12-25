Курган, , 12:54 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 113 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 48 зарегистрировано в Кургане, сообщает 25 декабря региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 104 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 25 декабря выявлено 11 472 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 10 040 человек, 160 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).