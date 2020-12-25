Ставрополь, , 12:51 — REGNUM Тляратинский районный суд в Дагестане прекратил уголовное дело о смерти подростка, которого придавило футбольными воротами. Такое решение принято в связи с примирением сторон, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе суда.

Напомним, 7 октября текущего года на спортивной площадке в дагестанском селе Тлярата на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота, на перекладине которых он раскачивался. Подросток получил тяжелые травмы и умер по пути в больницу.

Данное футбольное поле было возведено в конце 2019 года в рамках госконтракта. По данным следствия, заместитель гендиректора строительной организации, который нес ответственность за качественное выполнение работ, не принял меры для закрепления футбольных ворот к площадке. В этой связи ему было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В ходе судебного заседания подсудимый, его защитник и представитель потерпевшего представили письменные ходатайства с просьбами о прекращении уголовного дела в связи с их примирением, которые Тляратинский районный суд удовлетворил. При этом отмечается, что подсудимый раскаялся и «загладил причиненный потерпевшему вред».

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