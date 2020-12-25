Оренбург, , 12:51 — REGNUM В Оренбургской области за 24 декабря были выявлены ещё 179 заразившихся коронавирусом. Эти данные 25 декабря приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 27 667 носителей коронавируса. В стационарах с COVID-19 находятся 1207 пациентов. Состояние 324 пациентов тяжёлое. 50 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выздоровели 24 176 человек. А от COVID-19 скончались 315, в том числе четверо за последние сутки.