Белгород, , 12:53 — REGNUM В Белгородской области 25 декабря обновлено рекордное значение числа случаев заражения коронавирусом — подтверждено 190 положительных тестов, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. От осложнений на фоне инфекции скончались семь пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области коронавирус выявлен у 20 тыс. 713 жителей. Завершили лечение выздоровлением 17 тыс. 106 человек, в том числе 248 выписаны за минувшие сутки. В летальную статистику внесли ещё семь пациентов, всего зарегистрировано 229 смертельных случаев.

В стационарах находятся 864 пациента, из них 116 на ИВЛ. На амбулаторном лечении — 2514 человек. На самоизоляции — 8242 гражданина.