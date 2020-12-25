Элиста, , 12:50 — REGNUM В Республике Калмыкия лекарствами от коронавируса обеспечены 1,6 тыс. амбулаторных пациентов. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

«На сегодняшний день обеспечено лекарственными препаратами 1600 пациентов, получающих лечение амбулаторно. Сумма выделенных препаратов составила почти 3,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время в лечебных учреждениях для амбулаторных пациентов имеются все необходимые медикаменты. Это фавипиравир, парацетомол, гидроксихлорохин, умифеновир (как в таблетках, так и в капсулах), ривароксабан, дексаметазон и другие препараты. При этом принимать их в республиканском минздраве призвали исключительно по назначению и под наблюдением врача.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре число носителей коронавируса, получающих лечение на дому, достигло 1 тыс. 848 человек. На закупку препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19 регион получил из федеральной казны 10 млн рублей.