Ташкент, , 12:48 — REGNUM Таможенники в Ташкенте изъяли 153 кг различных лекарственных препаратов, изготовленных на подпольных производствах. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита совместно с другими правоохранительными органами обыскали дом одного из жителей Юнусабадского района Ташкента.

Стоимость изъятых лекарств оценивается в 294,3 млн сумов. Правоохранители также изъяли 166 упаковок препарата «Цинк+ витамин C», 24 упаковки «Магне В6» и 70 тыс. готовых этикеток для этих препаратов.

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