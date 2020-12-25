Уфа, , 12:49 — REGNUM Угроза заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Башкирии остается очень высокой. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

Отмечается, что на текущий момент в регионе зарегистрировано 5512 голов диких кабанов и 470 200 голов свиней, которые подвержены заражению. В случае проведения карантинных мероприятий по ликвидации болезни специалисты должны будут уничтожить все поголовье свиней в радиусе до 20 км от очага заболевания.

Сообщается, что на текущий момент лишь 13 свиноводческих предприятий Башкирии прошли обследование на предмет биологической безопасности: им были присвоены статусы среднего и высокого уровней защиты. А вот личные подсобные хозяйства имеют низкий уровень биологической защищенности, поэтому в первую очередь подвержены проникновению вируса.

Отмечается, что в текущем году в 33 регионах России зафиксированы 265 неблагополучных пунктов по африканской чуме свиней.

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