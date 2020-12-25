Владикавказ, , 12:46 — REGNUM В Северной Осетии заведующая детским садом в Ардонском районе два года похищала бюджетные денежные средства. Злоумышленница фиктивно устроила свою дочь сразу на несколько должностей и похитила более 300 тыс. рублей, сообщили 25 декабря в пресс-службе МВД по региону.

Факт растраты с использованием служебного положения выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Они установили, что женщина в сентябре 2018 года подписала приказ о трудоустройстве своей дочери в дошкольное учреждение, в котором она была директором.

«На рабочем месте родственница подозреваемой не появлялась и свои трудовые функции с ведома и согласия руководителя не исполняла», — отметили в МВД.

При этом зарплату она исправно получала. После возбуждения уголовного дела о присвоении бюджетных средств её матери грозит до шести лет лишения свободы.