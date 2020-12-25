Москва, , 12:47 — REGNUM План вакцинации жителей России в соответствии с национальным календарем прививок в текущем году был выполнен, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом 25 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

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"В этом году, несмотря на невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем», — заявила она.

Также Попова рассказала, что в ходе данной работы проведение прививок детям было проведено не хуже, чем в 2019 году и отметила, что также прививки делались взрослым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных рекрутингового агентства Superjob.ru стало известно, что после выпуска отечественной вакцины «Спутник V» число жителей России однозначно готовых сделать прививку от COVID-19, выросло почти в 1,5 раза — с 9% до 13%.