Москва, , 12:46 — REGNUM В России выполнен план вакцинации населения от гриппа на 2020 год. Об этом 25 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Несмотря на всю сложность, связанную с распространением коронавируса, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем. Мы привили и детей, и взрослых. Я хочу сказать, что это предмет гордости», — сказала Попова.

По её словам, на данный момент в России от гриппа вакцинировано 58% совокупного населения.

«Это очень важно. Объединение двух вирусов (гриппа и SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) может быть крайне неприятным и сложным», — подчеркнула Попова.

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