Москва, , 12:41 — REGNUM В 20 201 году отказались от идеи присоединить отгулы или часть отпуска к новогодним каникулам большинство жителей России (80%), показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Намерены взять отгулы после длинных новогодних каникул только 5%. Написали заявление на отпуск с 11 января 2021 года 3% респондентов.

Год назад (в конце 2019 года) планировали продлить новогодние каникулы больше граждан РФ, чем в конце 2020 года — 15%. Еще не решили 12% опрошенных.

Опрошены 14−23 декабря 2020 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 355 населенных пунктах.

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