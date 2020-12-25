Челябинск, , 12:36 — REGNUM В Челябинской области 33-летний житель города Аши осуждён за убийство двоих человек. Жертвами стали мать и дядя его супруги, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 3 июня 2015 года гражданин обиделся на свою супругу, которая ушла из дома по причине его алкогольного опьянения, и решил поджечь дом на улице Кутузова, в котором находились и спали люди. Внутри дома он поджёг конструкции и скрылся, сообщив по СМС своей жене о содеянном.

Дом потушили пожарные благодаря неравнодушным соседям. Однако людей спасти не удалось. Подсудимый отрицал за собой вину. Тем не менее коллегия присяжных решила, что он виновен и не заслуживает снисхождения, а затем Челябинский облсуд назначил ему 19 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.