Сыктывкар, , 12:36 — REGNUM В Коми за сутки скончались девять пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавируса в республике выросло до 551.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, суточный прирост заболевших составил 290, больше всего случаев зарегистрировано в Ухте — 101, Сыктывкаре — 63, Сосногорске — 41, Воркуте — 27.

Всего под медицинским наблюдением находятся 7875 человек.