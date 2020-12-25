Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 403 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Вирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (155 носителей), Асбеста, Алапаевска, Арамильского городского округа, Богдановича, Берёзовского, Бисерти, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Верх-Невинского, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, Кировграда, Камышлова, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуральска, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, ЗАТО Свободный, Староуткинска, Серова, Туринского и Талицкого городских округов, посёлка Уральский.

Для сравнения, 24 декабря 2020 года был зафиксирован рекорд по числу новых заражённых — 418 человек за сутки. Теперь в регионе подтверждено 56 162 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разрешили не соблюдать самоизоляцию участникам судопроизводства или гражданам, следующим к месту процессуальных действий.

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