Москва, , 12:40 — REGNUM В России знают способы победы над коронавирусной инфекцией. Об этом 25 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

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«Я могу сказать с моими коллегами, что мы знаем, как его победить. Мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания ценой огромного труда и потерь, но эти знания есть», — сказала Попова.

Также она отметила, что сам факт этого понимания внушает ей оптимизм.

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