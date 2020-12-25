Черкесск, , 12:33 — REGNUM Учительница из Карачаево-Черкесии Юлия Капалкина признана одной из трех лучших классных руководителей России. Она вошла в список лидеров по итогам финала всероссийского конкурса «Воспитать человека», сообщили в министерстве образования республики. Юлия Копалкина работает учителем математики школы № 1 станицы Зеленчукской. Она отметила, что в её победе большая роль принадлежит её классу, который вместе с ней участвовал в одном из конкурсов соревнования «Воспитательное Со-Бытие».«Мы провели классный час в онлайн-формате на очень актуальную сейчас тему: зачем люди становятся волонтерами? Ребята поддерживали меня все три месяца подготовки к финалу, а главное — эти трудные три дня конкурсных испытаний. Именно поэтому это наша общая победа, это самый лучший класс», — цитирует учителя РИА «Карачаево-Черкесия.

Напомним, конкурс «Воспитать человека» проводится ежегодно. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса он проходил в дистанционном формате с 21 по 23 декабря. В финал вышли 43 участника из 23 регионов РФ.