Москва, , 12:33 — REGNUM Основателю и бывшему главе золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому предъявлено обвинение к растрате в особо крупном размере.

Следствие требует арестовать подозреваемого, пишет ТАСС.

Напомним, 24 декабря в московском офисе «дочки» Petropavlovsk прошли следственные действия по уголовному делу против основателя и бывшего гендиректора компании Павла Масловского, которого обвиняют в хищении средств компании «Покровский рудник».

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В заявлении «Покровского рудника» говорится, что Масловский в составе организованной группы похитил деньги предприятия с целью личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.