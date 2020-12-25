Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Показатели темпов распространения коронавируса в Грузии в последнее время постоянно снижаются. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 25 декабря выступила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.

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«Число положительных результатов (тестов, прим. — ИА REGNUM) снижается, что фактически является признаком стабилизации», — сказала Габуния.

Она также отметила, что снизилась нагрузка на систему здравоохранения страны. Количество свободных коек в «ковидных» центрах выросло до 1664.

Габуния подчеркнула, что за сутки в Грузии стали выявлять меньше носителей SARS-CoV-2, хотя в стране проводят большое количество тестов на коронавирус. Замминистра также призвала жителей активнее обращаться в медучреждения, где проводят тестирование. Всего по стране таких мест более 200.

Стоит отметить, что в Грузии «рекорд» по количество выявленных в сутки носителей SARS-CoV-2 зафиксировали 5 декабря. Тогда медики за день выявили 5450 таких случаев. После этого данный показатель начал постепенно снижаться. По данным на 25 декабря, за последние сутки в стране выявили 1881 случай заражения коронавирусом.

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