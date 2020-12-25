Севастополь, , 12:31 — REGNUM В Севастополе за прошедшие сутки подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 декабря в пресс-службе правительства города. Накануне, 24 декабря, сообщалось о 81 новом носителе инфекции.

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«По состоянию на утро 25 декабря зарегистрирован 85 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от двух лет до 91 года. 51 человек выписано после выздоровления. Скончалось четыре человека в возрасте от 64 до 72 лет», — уточнили в пресс-службе.

За период пандемии в городе-герое подтверждено 6 260 случаев заражения коронавирусом, 5 848 человек выздоровели. Скончались 215 заболевших COVID-19. Лечение в стационарах продолжают 170 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, — 182 человека.