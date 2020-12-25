Ашхабад, 25 декабря 2020, 12:30 — REGNUM Представители государственных библиотек Туркмении и Армении обменялись опытом в сфере внедрения информационных технологий в работу библиотек, сообщает агентство «Туркмения сегодня».
Сотрудники библиотеки государственного культурного центра Туркмении и Национальной библиотеки Армении провели видеоконференцию. Участники конференции обсудили методику сохранения библиотечных фондов и реставрацию книг.
Одной из тем обсуждения стало создание единого электронного каталога редких изданий, а также цифровизация книжных изданий. Участники форума высказались за дальнейшее тесное сотрудничество.