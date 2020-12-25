Москва, , 12:35 — REGNUM Первый истребитель пятого поколения Су-57 серийного производства поступил на вооружение ВКС России в один из авиаполков Южного военного округа. Об этом 25 декабря сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«ВКС получили первый серийный Су-57. Он поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа», — приводит его слова ТАСС.

Также, по информации источника, на протяжении 2021 года российские ВКС получат на вооружение еще четыре Су-57.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что российские специалисты готовят к первым испытательным полетам самолёт, представляющий собой лабораторию со сверхпроводниковым электродвигателем.